Горно-Алтайск, 5 июня, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Республике Алтай ночью 6 июня ожидается +3…+8 °C, по южной половине заморозки до — 3 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следы на мокром снегу

«Ночью дожди, в горах с мокрым снегом, местами грозы, днём преимущественно без осадков. В утренние часы местами туманы», — уточняется в прогнозе.

Будет дуть северный ветер 3-8 м/с, местами порывы до 18 м/с, ночью в горах до 28 м/с. Температура воздуха днём +15…+20 °C, местами +7…+12 °C.