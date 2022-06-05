На Алтае ожидаются грозы, мокрый снег и ветер до 28 м/с
Горно-Алтайск, 5 июня, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Республике Алтай ночью 6 июня ожидается +3…+8 °C, по южной половине заморозки до — 3 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Следы на мокром снегу
«Ночью дожди, в горах с мокрым снегом, местами грозы, днём преимущественно без осадков. В утренние часы местами туманы», — уточняется в прогнозе.
Будет дуть северный ветер 3-8 м/с, местами порывы до 18 м/с, ночью в горах до 28 м/с. Температура воздуха днём +15…+20 °C, местами +7…+12 °C.