Москва, , 17:56 — REGNUM На заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об ответственности Российской Федерации за дефицит зерна на мировом рынке отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте, — написала Захарова в Telegram. — Что Вам мешает? Единственное, что Вам не даёт это сделать, — дефицит совести».

Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Россия якобы «несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном».