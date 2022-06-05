Москва, 5 июня, 2022, 17:56 — ИА Регнум. На заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об ответственности Российской Федерации за дефицит зерна на мировом рынке отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте, — написала Захарова в Telegram. — Что Вам мешает? Единственное, что Вам не даёт это сделать, — дефицит совести».

Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Россия якобы «несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном».