Ливерпуль, Великобритания, 5 июня, 2022, 17:54 — ИА Регнум. 29-летний фланговый нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах пообещал руководство каталонской «Барселоны» бесплатно перейти в клуб в статусе свободного агента летом 2023 года. Об этом 5 июня сообщило издание The Mirror.

Www.liverpoolfc.com Мохаммед Салах

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах отказался продлевать контракт с «мерсисайдцами», так как руководство клуба не готово платить требуемую египтянином зарплату.

В прошедшем сезоне Мохаммед Салах принял участие в 35-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился 23-мя забитыми мячами и 13-ю результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего 10 (8+2) очков по системе гол+пас в тринадцати встречах.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2017 года после перехода из «Ромы» за 42 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.