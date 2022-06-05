Ливерпуль, Великобритания, , 17:49 — REGNUM Как сообщает испанское издание Sport.es, руководство «Ливерпуля» отказалось от покупки 17-летнего центрального полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Испании Гави, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 60 миллионов евро.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Текущее соглашение Гави с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года. На футболиста, помимо «Ливерпуля», также претендовали лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария».

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Гави принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также 17-летний хавбэк получил девять желтых и одну красную карточки.