Новосибирск, 5 июня, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 5 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 674 пациента, в том числе два ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 52 новых носителя коронавируса. За это же время 59 человек выписаны с выздоровлением, два пациента скончались. В реанимации находятся 90 человек, на ИВЛ — 17 пациентов.

Всего в регионе выявлено 258 815 случаев заражения коронавирусом, 252 215 пациентов выздоровели, умерли 5673 человека.