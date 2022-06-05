Москва, , 17:43 — REGNUM 25-летний нападающий московского «Спартака» и сборной Ямайки по футболу Шамар Николсон не перейдет в турецкий «Фенербахче». Об этом 5 июня сообщил агент футболиста Ненад Портега.

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«Это просто разговоры СМИ. Никаких действительно серьезных разговоров и контактов не было», — цитирует Портегу издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Шамар Николсон принял участие в шестнадцати матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также нападающий получил две желтые карточки.

Николсон выступает за «Спартак» с 7 января 2022 года после перехода из «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.