Александровск, Пермский край, , 17:42 — REGNUM В Александровске Пермского края арестовали гражданина, обвиняемого в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель двух девочек. Об этом сообщает краевое управление СКР.

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Также в отношении него полиция завела уголовное дело об угоне автомобиля. Следственный комитет ходатайствует о том, чтобы забрать это дело и расследовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня гражданин угнал автомобиль и, будучи пьяным, наехал на двух 15-летних велосипедисток. Девочки погибли.

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