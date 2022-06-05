Александровск, Пермский край, 5 июня, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Александровске Пермского края арестовали гражданина, обвиняемого в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель двух девочек. Об этом сообщает краевое управление СКР.

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Также в отношении него полиция завела уголовное дело об угоне автомобиля. Следственный комитет ходатайствует о том, чтобы забрать это дело и расследовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня гражданин угнал автомобиль и, будучи пьяным, наехал на двух 15-летних велосипедисток. Девочки погибли.