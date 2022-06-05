Новосибирск, 5 июня, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 6 июня, ожидаются заморозки до — 1 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

setarka Заморозки

«Ночью сохранится погода преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +3…+5 °C, в пригороде местами заморозки до — 1 °C», — говорится в прогнозе.

В Новосибирской области ночью, 6 июня, прогнозируется +2…+7 °C, местами заморозки до — 2 °C; днём — +14…+19 °C.