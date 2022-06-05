Ливерпуль, Великобритания, , 17:40 — REGNUM Руководство «Ливерпуля» нашло замену нападающему Садио Мане в лондонском «Челси». Как сообщает издание Sport Bild, «мерсисайдцы» заинтересованы в подписании 23-летнего нападающего сборной Соединенных Штатов Америки Кристиана Пулишича.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

В прошедшем сезоне Кристиан Пулишич принял участие в 22-х матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил две желтые карточки.

Пулишич выступает за «Челси» с 2 января 2019 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 64 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость американского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.