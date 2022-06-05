Астана, 5 июня, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Граждане Казахстана активно принимают участие в референдуме по изменению конституции страны. Об этом на брифинге 5 июня заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин.

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Он добавил, что во время беседы с избирателями представителей наблюдательной группы от ШОС «впечатлил энтузиазм и активное отношение к референдуму».

«Можно отметить высокую явку», — указал Мин.

Он также назвал процесс голосования упорядоченным и спокойным, отметив отсутствие жалоб о нарушениях, пишет РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня жители Казахстана голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, которые направлены на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.

Для того чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо, чтобы участие в нём приняли более 50% граждан страны, имеющих право голоса.