Донецк, 5 июня, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:00 — населенный пункт Георгиевка — город Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из БМ-21 «Град».