Пермь, , 17:29 — REGNUM В Перми 23-летний гражданин осуждён за хранение и сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба крайпрокуратуры.

Суд Gorspravka09.ru

Приговор вынес Дзержинский районный суд. По данным следствия, этот гражданин совершил 63 преступления, связанных с наркотиками. А в 2020 году он основал организованную группу для систематического сбыта наркосредств в Перми и Пермском крае. Он занимался координацией действий всех участников группировки и контролировал действия курьеров.

Суд назначил ему 14 лет колонии общего режима и оштрафовал на 300 тыс. рублей. Что касается уголовных дел в отношении иных участников группы, то они были выделены в отдельное производство.