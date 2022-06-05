Кемерово, 5 июня, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 5 июня, на лечении находятся 935 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 63 новых носителя коронавируса. За это же время 85 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе выявлено 164 747 случаев заражения коронавирусом, 161 404 человека выздоровели, 2408 пациентов скончались.