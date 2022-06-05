За сутки после заражения коронавирусом выздоровели 85 кузбассовцев
Кемерово, 5 июня, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 5 июня, на лечении находятся 935 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Коронавирус
За прошедшие сутки было выявлено 63 новых носителя коронавируса. За это же время 85 человек выписаны с выздоровлением.
Всего в регионе выявлено 164 747 случаев заражения коронавирусом, 161 404 человека выздоровели, 2408 пациентов скончались.