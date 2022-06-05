Милан, Италия, , 17:26 — REGNUM Руководство «Милана» планирует выкупить 31-летнего флангового атакующего защитника «Ромы» Алессандро Флоренци. Об этом 5 июня сообщило издание Calciomercato.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

По информации источника, у «россонери» имеется право выкупа защитника за 4,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне Флоренци, выступая за «Милан» на правах аренды, принял участие в 24-х матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость Алессандро Флоренци, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро, а соглашение итальянского защитника с «волками» рассчитано до 30 июня 2023 года.