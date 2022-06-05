Мадрид, 5 июня, 2022, 17:19 — ИА Регнум. 28-летний доминиканский нападающий «Реала» Мариано Диас покинет мадридский клуб в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 5 июня сообщило испанское издание Marca.

Мадридский «Реал»

В прошедшем сезоне Мариано Диас принял участие в одиннадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также нападающий получил две желтые карточки.

Мариано Диас выступает за «Лион» с 29 августа 2018 года после перехода из французского «Лиона» за 21,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость доминиканского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.