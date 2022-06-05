Вашингтон, , 17:19 — REGNUM Две иностранные компании могут поставлять нефть из Венесуэлы в Европу. Такое разрешение дал Государственный департамент США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Собеседники издания поясняют, что администрация президента США Джо Байдена надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе снизить зависимость от России. Уточняется, что итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA могут начать поставки уже в июле.

Также отмечается, что Госдеп США позволили этим двум компаниям перевозить в Европу нефть из Венесуэлы в обмен на непогашенные долги Каракаса и вычеты из издержек по дивидендам.

Один из источников Reuters указал, что объёмы поставок нефти из Венесуэлы, которые смогут себе позволить Eni и Repsol по указанным условиям, будут незначительными и не смогут ощутимо повлиять на мировые цены на нефть.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Европейский союз окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций. В него вошёл отказ стран Евросоюза от поставок российской нефти в течение полугода, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Также вводится поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю.

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