Вашингтон, 5 июня, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Две иностранные компании могут поставлять нефть из Венесуэлы в Европу. Такое разрешение дал Государственный департамент США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Собеседники издания поясняют, что администрация президента США Джо Байдена надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе снизить зависимость от России. Уточняется, что итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA могут начать поставки уже в июле.

Также отмечается, что Госдеп США позволили этим двум компаниям перевозить в Европу нефть из Венесуэлы в обмен на непогашенные долги Каракаса и вычеты из издержек по дивидендам.

Один из источников Reuters указал, что объёмы поставок нефти из Венесуэлы, которые смогут себе позволить Eni и Repsol по указанным условиям, будут незначительными и не смогут ощутимо повлиять на мировые цены на нефть.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Европейский союз окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций. В него вошёл отказ стран Евросоюза от поставок российской нефти в течение полугода, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Также вводится поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю.

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