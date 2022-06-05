Вашингтон, , 17:21 — REGNUM Монополия Китая в поставках редкоземельных минералов угрожает национальной безопасности США, так как от них зависит вооружение страны и не только. Об этом сообщает 5 июня телеканал Fox News.

Оксиды редкоземельных элементов. По часовой стрелке от центрального первого празеодим, церий, лантан, неодим, самарий, гадолиний

В настоящее время Китай контролирует почти 90% мировых поставок редкоземельных полезных ископаемых, а также цепочки поставок. Если Китай отключит США от этих ресурсов, нынешний запас Министерства обороны прослужит менее года. В результате перестанут летать самолёты, остановятся танки, а у американских военных могут возникнуть проблемы со связью.

«Министерство обороны представило свое собственное законодательное предложение Комитету по вооруженным силам Палаты представителей с просьбой выделить 253,5 млн долларов США для создания большего запаса полезных ископаемых и дать больший стимул для добычи этих полезных ископаемых в США», — говорится в сообщении.

Отметим, производство и добыча редкоземельных минералов в США крайне ограничена из-за жестких экологических норм.