Вашингтон, 5 июня 2022, 17:21 — REGNUM Монополия Китая в поставках редкоземельных минералов угрожает национальной безопасности США, так как от них зависит вооружение страны и не только. Об этом сообщает 5 июня телеканал Fox News.

Оксиды редкоземельных элементов. По часовой стрелке от центрального первого празеодим, церий, лантан, неодим, самарий, гадолиний
Оксиды редкоземельных элементов. По часовой стрелке от центрального первого празеодим, церий, лантан, неодим, самарий, гадолиний

В настоящее время Китай контролирует почти 90% мировых поставок редкоземельных полезных ископаемых, а также цепочки поставок. Если Китай отключит США от этих ресурсов, нынешний запас Министерства обороны прослужит менее года. В результате перестанут летать самолёты, остановятся танки, а у американских военных могут возникнуть проблемы со связью.

«Министерство обороны представило свое собственное законодательное предложение Комитету по вооруженным силам Палаты представителей с просьбой выделить 253,5 млн долларов США для создания большего запаса полезных ископаемых и дать больший стимул для добычи этих полезных ископаемых в США», — говорится в сообщении.

Отметим, производство и добыча редкоземельных минералов в США крайне ограничена из-за жестких экологических норм.