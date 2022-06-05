Амстердам, 5 июня, 2022, 17:18 — ИА Регнум. 22-летний центральный защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттсейс де Лигт сомневается, что ему надо продлить контракт с туринским клубом.

Ajax.nl Матейс де Лигт

«В настоящее время ведутся переговоры, и, когда придет время, я решу, продлевать ли контракт или искать другое место. Я всегда принимал решения, основываясь на спортивном проекте, и двух подряд четвертых мест недостаточно. Нам нужно сделать шаг вперед, результаты разочаровывают», — цитирует де Лигта издание Sport Mediaset.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Маттейс де Лигт принял участие в 31-м туре регулярного чемпионата, в котором отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Ювентус» де Лигт выступает с 18 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 85,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.