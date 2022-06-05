Донецк, , 17:16 — REGNUM Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S.Army

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:50 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли Горловку.