Березники, Пермский край, 5 июня, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края 95-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны получит жилищный сертификат. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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Весной 2020 года женщина, являющаяся также инвалидом, обращалась в администрацию Березников с просьбой поставить её на учёт в качестве нуждающейся в жилье. Но получила отказ, чиновники не посчитали, что у неё есть такое право. И только суд признал за ней такое право.

Но даже после решения суда чиновники снова отказали гражданке. Тогда она обратилась в прокуратуру. Прокурор в интересах женщины подал иск в суд и добился для неё решения о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения. Сертификат на сумму 2,4 млн рублей пермячка уже получила.