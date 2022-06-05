Филадельфия, США, 5 июня, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Не менее трех человек погибли во время стрельбы в историческом районе Саут-стрит в Филадельфии (США). Об этом сообщает 5 июня телеканал NBC Philadelphia со ссылкой на источники.

OpenClipart-Vectors Стрельба из пистолета

Стрельбу по толпе людей неизвестные открыли поздним субботним вечером 4 июня. По словам очевидцев, несколько вооруженных людей стреляли по отдыхающим в популярном районе Филадельфии.

«По меньшей мере 14 человек получили ранения. Трое из них, двое мужчин и женщина, получили несколько ранений и умерли в больнице», — говорится в сообщении.

Отметим, что полицейские находились в 10−13 метрах от места происшествия, когда услышали стрельбу. Прибыв на место один из блюстителей правопорядка попал по стрелявшему, тот выронил пистолет и сбежал. Однако неизвестно был ли стрелок ранен. Всего на месте происшествия полицейские нашли два пистолета, один из них — с расширенным магазином.