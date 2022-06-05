Анкара, 5 июня 2022, 16:57 — REGNUM Конфликт на Украине вызывает панику в Европе. Об этом 5 июня в ходе выступления на съезде правящей Партии справедливости и развития заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он подчеркнул, что Анкара надеется, что мир как можно быстрее выйдет «из переживаемого им критического периода».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее колумнист Дэвид Игнатиус в статье в Washington Post заявил, что президенту США Джо Байдену пришлось столкнуться с паникой европейских союзников, переживающих о последствиях затяжного военного конфликта на Украине. По его словам, успехи России в спецоперации вызывают тревогу у лидеров стран Североатлантического альянса.
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