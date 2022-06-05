Донецк, , 16:52 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:35 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 122 мм.