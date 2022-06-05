Берлин, 5 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Посол Украины в Германии Андрей Мельник должен покинуть свой пост. Такое мнение высказали пользователи Twitter в ФРГ после резких заявлений украинского дипломата в адрес германских властей по поводу поставок Киеву тяжёлого вооружения.

Pixabay.com Ротации и отставки

Жители Германии назвали Мельника «отъявленным разбойником», а не дипломатом, который оскорбляет правительство страны, интересы которой он представляет.

«Вы позорите дипломатию и навсегда разрушаете немецко-украинские отношения! Пожалуйста, покиньте эту страну, которую вы так презираете и ненавидите», — посоветовал один из пользователей.

Другой комментатор заявил, что «такие украинцы, как вы, — это позор».

«Вас следует привлечь к ответственности и отправить в отставку. Становится все более очевидно, что Киев не заинтересован в мире и продолжает бессмысленно жертвовать людьми», — указал один из читателей.

Пользователь Mark Spitze советует Мельнику «убираться из Германии и отправляться на фронт».

«Одна мысль, которую, пожалуйста, примите во внимание — давление создаёт встречное давление. Должен быть ещё более умелый способ достижения целей», — считает Roger.

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Еще один пользователь заявил, что до сих пор позволять такому послу как Мельник что-то заявлять является настоящим позором для Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник не раз позволял себе резкие и оскорбительные высказывания в адрес Германии. Так, 5 июня он назвал отказ немецких властей от поставок киевскому режиму танков Leopard-1 и БМП Marder «позором», который «войдёт в историю». По его словам, немецкая сторона «цинично» отказывает Киеву в поставках названных видов тяжёлого оружия.

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