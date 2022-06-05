Киев, 5 июня, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Справку о психическом здоровье нужно предъявить спикеру парламента Венгрии Ласло Кёверу, который ранее заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского, возможно, имеются проблемы с психикой. Об этом сообщил 5 июня официальный представитель внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко на своей странице в одной из соцсетей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

«МИД Украины ожидает обнародования… Кёвером справки о состоянии его психического здоровья», — написал Николенко.

По его словам, от вывода, «зафиксированного в справке», зависит дальнейшая оценка слов Кёвера. Николенко добавил, что «поливать грязью Украину» настойчиво продолжают венгерские политики.

Напомним, 4 июня спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью с HirTV заявил, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует не вполне адекватное поведение на международной арене, что может свидетельствовать о проблемах с психикой.