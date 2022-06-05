Анкара, 5 июня 2022, 16:28 — REGNUM Система обеспечения собственной безопасности, созданная странами Запада, постепенно разрушается. Об этом сообщил 5 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР).
«Система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается», — сказал он.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков сообщил, что разрушенную Западом систему европейской безопасности восстановить на прежних условиях уже не получится.
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