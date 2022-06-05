Анкара, 5 июня, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Система обеспечения собственной безопасности, созданная странами Запада, постепенно разрушается. Об этом сообщил 5 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков сообщил, что разрушенную Западом систему европейской безопасности восстановить на прежних условиях уже не получится.