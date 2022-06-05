Москва, , 16:22 — REGNUM Девять авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 5 июня свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет albert22278

Так, по состоянию на 16:20 мск в аэропорту «Внуково» задержан один авиарейс, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса; в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что 5 июня в Москве днем ожидается до +22°C, преимущественно без осадков.