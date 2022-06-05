Москва, 5 июня, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В России пандемия коронавирусной инфекции ещё полностью не отступила. В стране сохраняется достаточно высокий уровень заболеваемости. Об этом 5 июня сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Nikatv.ru В больнице

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«Полностью пандемия не отступила, сегодня почти 100 тыс. пациентов находится под наблюдением, и в том числе 2,5 тыс. пациентов находится в тяжёлом состоянии», — отметил глава федерального ведомства, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что пока «всё-таки достаточно высокий уровень заболеваемости ещё сохраняется», гражданам рекомендуется проходить ревакцинацию раз в шесть месяцев.

Мурашко также добавил, что, несмотря на значительное сокращение распространённости COVID-19 в мире, всё равно нужно быть готовыми к новым волнам заболеваемости.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на официальном портале стопкоронавирус. РФ отмечалось, что в России продолжается снижение уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Так, по состоянию на 3 июня уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране оценивается в 31,1%. При этом неделей ранее, 27 мая, этот показатель составлял 34,4%, а за неделю до этого — 36,8%.

На сегодняшний день вакцинация от коронавируса первым компонентом прививки на сегодняшний день была осуществлена более 91,9 млн раз, полный цикл вакцинации проведён свыше 87,6 млн раз.