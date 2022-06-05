Нассау, США, , 16:18 — REGNUM В сторону Багамских островов надвигается тропический шторм «Алекс», который сформировался в Атлантическом океане, предупредили 5 июня в Национальном центре США по наблюдению за ураганами.

Шторм mrpbps

Центр тропического шторма «Алекс» расположен к северу от северо-запада Багамских островов. В настоящий момент он находится примерно в 435 км к северо-востоку от Форт Пирса во Флориде. Скорость ветра достигает 80 км/ч.

«Бывший потенциальный тропический циклон номер один сформировал выраженный центр и стал тропическим штормом «Алекс», — говорится в сообщении.

В ближайшие 36 часов «Алекс» может достичь Бермудских островов. Ввиду чего в регионе объявили штормовое предупреждение. Также синоптики ожидают, что шторм постепенно ослабнет к 7 июня.