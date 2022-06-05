Москва, , 16:11 — REGNUM Глава министерства Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким режиссёра Темура Чхеидзе. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова Дарья Драй © ИА REGNUM

Народный артист России Темур Чхеидзе умер 5 июня в возрасте 79 лет. Любимова отметила, что Чхеидзе внёс большой вклад в развитие театрального искусства в России.

«Творческий потенциал и трудолюбие позволили Темуру Нодаровичу поставить множество ярких работ, ставших заметным явлением в культурной жизни России», — подчеркнула Любимова.

Темур Чхеидзе родился в Тбилиси в ноябре 1943 года. После окончания Тбилисского театрального института им. Шота Руставели работал режиссёром Драматического театра в Зугдиди, Тбилисском театре юного зрителя, Театре им. Шота Руставели.

С 1991 года Чхеидзе работал в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова (с 2004 года в должности главного режиссёра, с 2007 года — художественного руководителя театра). Режиссёр ушёл из театра в 2013 году.

В 1981 году Чхеидзе присвоено звание Народного артиста Грузинской ССР, в 1994 году — Народного артиста Российской Федерации. Режиссёр удостоен Ленинской премии, Ордена Почёта и других государственных наград.

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