Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Представители крупного бизнеса и властей США обвиняют друг друга в рекордной инфляции в стране. Об этом 5 июня сообщает Handelsblatt.

Инфляция Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

Напоминается, что ранее президент США Джо Байден призвал крупный американский бизнес платить «честную долю» налогов для снижения инфляции, на что основатель компании Amazon мультимиллиардер Джефф Безос ответил, что такая ситуация сложилась из-за неправильного руководства страной.

Также отмечается, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что нынешняя администрация «мало что делает» и добавил, что теперь будет на выборах поддерживать Республиканскую партию.

При этом указывается, что также с критикой в адрес Байдена выступает всё больше руководителей крупных предприятий, хотя это и не делается ими пока публично.

В то же время, уточняется, что главной проблемой США является рекордная инфляция и республиканцы называют виновной в ней администрацию Байдена, а американский лидер возлагает вину на президента России Владимира Путина, а также американские Федеральную резервную систему (ФРС) и крупные компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным британской газеты The Sunday Times, судоходные компании Греции используют прямую перекачку с судна на судно для сокрытия транспортировки нефти из России.