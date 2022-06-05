Иркутск, 5 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Иркутской области по данным на сегодня, 5 июня, на землях лесного фонда действовало два пожара. Огнём пройдёно 13 га, сообщили в Авиалесоохране.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

На территории Тайшетского и Усть-Илимского муниципальных районов Иркутской области введён режим ЧС.

По данным диспетчерских служб, за прошедшие сутки в России было ликвидировано десять лесных пожаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для контроля лесопожарной обстановки в регионах Сибирсокго федерального округа привлечено 710 работника Авиалесоохраны.