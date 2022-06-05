Нур-Султан, , 15:43 — REGNUM На высоком уровне и в соответствии с законом проведена организация голосование на референдуме в Казахстане. Об этом 5 июня заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Организовано все на достаточно высоком уровне, голосование тоже высоко организовано, атмосфера на участках практически праздничная, люди идут активно с семьями и детьми. По тем участкам, которые мы видели, явка была за 30%, хотя официальная явка уже выше», — приводит его слова РИА Новости.

Также Андреев рассказал, что он посетил участки в Нур-Султане и в Акмолинской области, где, по его словам, были выдержаны все стандарты и добавил, что у комиссий на участках высокий уровень подготовки.

Отметим, 5 июня жители Казахстана голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, которые направлены на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.