Астана, 5 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. На высоком уровне и в соответствии с законом проведена организация голосование на референдуме в Казахстане. Об этом 5 июня заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Организовано все на достаточно высоком уровне, голосование тоже высоко организовано, атмосфера на участках практически праздничная, люди идут активно с семьями и детьми. По тем участкам, которые мы видели, явка была за 30%, хотя официальная явка уже выше», — приводит его слова РИА Новости.

Также Андреев рассказал, что он посетил участки в Нур-Султане и в Акмолинской области, где, по его словам, были выдержаны все стандарты и добавил, что у комиссий на участках высокий уровень подготовки.

Отметим, 5 июня жители Казахстана голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, которые направлены на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.