Симферополь, , 15:36 — REGNUM Деятели культуры и педагоги из освобождённых территорий Украины примут участие в фестивале русской, славянской культуры «Великое русское слово». Об этом сообщил председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым-24».

Книжная ярмарка в рамках XI Международного фестиваля «Великое русское слово» в Ялте Dnr-online.ru

«Участие новых территорий, которые мы так называем условно, речь идет о Херсоне и Запорожье. И Донецк, и Луганск — все представители уже подтвердились», — заявил Константинов.

Он добавил, что предстоящее культурное мероприятие является одним из реальных методов борьбы за русский язык.

Международный фестиваль «Великое русское слово» проводится в Крыму с 2007 года. Мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы и фонда «Русский мир».

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