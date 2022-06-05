Красноярск, 5 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Для контроля лесопожарной обстановки в сибирских регионах привлечено 710 работника Авиалесоохраны. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства.

ИА REGNUM Лесной пожар

«Парашютисты-десантники привлечены в двух регионах: Иркутской области и Красноярском крае», — уточнили в Авиалесохране.

Отметим, что по данным на 00:00 (время московское) сегодня, 5 июня, на территории России действовало десять лесных пожаров.