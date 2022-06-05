Рим, 5 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. 59-летний португальский специалист Жозе Моуриньо заявил, что не планирует покидать римскую «Рому», так как ему нравится работать в клубе.

Aleksandr Osipov Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо

«Мне нравится быть в «Роме». Я не люблю проигрывать, но проигрываю здесь чаще, чем было в других клубах. Однако люди любят меня, и я тоже испытываю сильную эмпатию. Здесь меня никто не обманывал, мне не обещали трансферов, на которые мы не способны. Я нахожусь здесь, потому что мне это нравится», — цитирует Моуриньо издание Football Italia.

По итогам прошедшего сезона «Рома», одержав восемнадцать побед, потерпев одиннадцать поражений и набрав 63 очка, заняла шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А 2021/22. В следующем сезоне «волки» сыграют в Лиге Европы УЕФА.