Лондон, , 15:32 — REGNUM По данным британской газеты The Sunday Times, судоходные компании Греции используют прямую перекачку с судна на судно для сокрытия транспортировки нефти из России.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Также указывается, что, по информации издания, в результате этого греческие порты стали более востребованы, и ежемесячное количество перевалок в порту Каламата увеличилось на 20%.

При этом газета приводит пример, когда судно «Владимир Мономах» под флагом России 1 марта 2022 года зашло в порт Кавказ до якобы перекачки находившейся на его борту нефти на принадлежащее Греции и плавающее под флагом Мальты судно «Минерва Эмили» водоизмещением 25 000 тонн, что позволило скрыть происхождение нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро заявил, что в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации к 2023 году.