Лондон, 5 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Миланский «Интер» планирует арендовать 26-летнего опорного полузащитника лондонского «Челси» и сборной Англии Рубена Лофтус-Чика. Об этом 5 июня сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, лондонский клуб готов рассматривать только полноценный трансфер футболиста. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Лофтус-Чика в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Рубен Лофтус-Чик принял участие в 40 матчах за «пенсионеров» во всех турнирах (Английская Премьер-лига, Кубок Англии, Лига Чемпионов УЕФА, Кубок Лиги), в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.