Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:28 — REGNUM В Заводском районе Новокузнецка инспекторам ГИБДД пришлось преследовать автомобиль «Лексус», водитель которого не отреагировал на требование об остановке и начал скрываться. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Полиция Gorod.lv

В ведомстве уточнили, что полицейские во время преследования неоднократно требовали остановиться, но нарушитель не снижал скорости и, уходя от погони, выезжал на полосу встречного движения, проезжал на запрещающие сигналы светофор. В итоге нескольким экипажам ДПС удалось заблокировать автомобиль. При задержании водитель оказал сопротивление из-за чего оказался в наручниках.

«За рулем иномарки находился 31-летний житель Киселёвска. У автомобилиста имелись признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался», — отметили в полиции.

Были составлены 14 протоколов. За ряд нарушений уже назначены штрафы. Общая сумма штрафов, которые ему предстоит выплатить, — более 50 тысяч рублей.