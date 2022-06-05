Манчестер, Великобритания, 5 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. 27-летний фланговый нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг может бесплатно покинуть английский клуб следующим летом. Об этом 5 июня сообщило издание Daily Mirror.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахим Стерлинг

Текущее соглашение Рахима Стерлинга с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 85 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в 45-ти матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами.