Киев, , 15:14 — REGNUM МИД Украины предложил спикеру парламента Венгрии Ласло Кёверу, ранее предположившему наличие психических проблем у украинского лидера Владимира Зеленского, предъявить справку о психическом здоровье. Такое сообщение обнародовал 5 июня официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Олег Николенко на своей странице в одной из соцсетей.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кёвером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кёвера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке», — написал он в своем сообщении.

Также Николенко добавил, что, как он считает, политики Венгрии «настойчиво продолжают поливать грязью» киевский режим и уточнил, что он считает это неудивительным, потому что «исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что эпохальные события являются для таких политиков как спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер «триггером», на которые «откликается изнутри фашистская ДНК».

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер парламента Венгрии заявил, что у Зеленского проблемы с психикой