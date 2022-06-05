Манчестер, Великобритания, , 15:13 — REGNUM 27-летний атакующий полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш заявил, что намерен привести «Манчестер Юнайтед» к победе в Лиге Европы УЕФА сезона 2022/23.

Бруну Фернандеш Www.sporting.pt

«Огорчен ли я, что мы не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне? Я очень сильно огорчился, если бы меня вообще лишили возможности выходить на поле. «МЮ» должен играть в Лиге чемпионов. Но в следующем сезоне мы сыграет в Лиге Европы. Хотим выиграть этот турнир. Постараюсь быть максимально полезным для команды в новом сезоне», — цитирует Фернандеша издание A Bola.

В прошедшем сезоне Бруну Фернандеш принял участие в 36-ти матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету португальца семь ассистов в семи встречах.