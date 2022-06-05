Турин, Италия, , 15:10 — REGNUM Как сообщает издание Tuttosport, туринский «Ювентус» рассматривает возможность приобретения 26-летнего нападающего «Кальяри» и сборной Аргентины Джованни Симеоне, выступавшего в прошедшем сезоне за «Верону» на правах аренды.

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Джованни Симеоне принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил восемь желтых карточек.

Джованни Симеоне перешел в «Кальяри» 1 сентября 2020 года из «Фиорентины» из Флоренциии за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.