Вашингтон, 5 июня 2022, 15:06 — REGNUM Американская компания Apple привлекла нескольких режиссёров к разработке видеоконтента для будущей гарнитуры дополненной (AR) реальности. Об этом пишет газета The New York Times.

Виртуальная реальность
Виртуальная реальность

По данным издания, одним из этих режиссёров станет Джон Фавро. Он работал в качестве исполнительного продюсера над кинокомиксами серии «Мстители», а также был режиссёром двух фильмов «Железный человек», «Книга Джунглей» и ряд других проектов.

Ожидается, что Apple выпустит AR-гарнитуру в 2023 году. Над устройствами подобных типов работают и другие американские гиганты, включая Microsoft и Google.

Исполнительный директор Apple Тим Кук ещё в 2016 году в отчёте инвесторам сообщил, что компания вкладывает значительные средства в разработки в сфере технологий виртуальной и дополненной реальности. При это в компании не называли конкретных сроков выпуска устройства этого типа.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты не ждут взрывного роста рынка гарнитур виртуальной реальности