Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Американская компания Apple привлекла нескольких режиссёров к разработке видеоконтента для будущей гарнитуры дополненной (AR) реальности. Об этом пишет газета The New York Times.

Виртуальная реальность

По данным издания, одним из этих режиссёров станет Джон Фавро. Он работал в качестве исполнительного продюсера над кинокомиксами серии «Мстители», а также был режиссёром двух фильмов «Железный человек», «Книга Джунглей» и ряд других проектов.

Ожидается, что Apple выпустит AR-гарнитуру в 2023 году. Над устройствами подобных типов работают и другие американские гиганты, включая Microsoft и Google.

Исполнительный директор Apple Тим Кук ещё в 2016 году в отчёте инвесторам сообщил, что компания вкладывает значительные средства в разработки в сфере технологий виртуальной и дополненной реальности. При это в компании не называли конкретных сроков выпуска устройства этого типа.

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