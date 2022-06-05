Норильск, Красноярский край, 5 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Персонал рудника «Комсомольский» в Норильске был эвакуирован после сообщения о задымлении. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

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«Норильск, рудник «Комсомольский». На одном из горизонтов произошло задымление погрузочно-доставочной машины. Проведена эвакуация работников рудника», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данных о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая двое шахтёров погибли от отравления газом на угольной шахте в Дарайе-Суфе афганской провинции Саманган.